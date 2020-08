Baldur's Gate 3: Larian mostra la splendida introduzione cinematica

Approfittando dell'ultimo evento digitale di Larian Studios, gli sviluppatori di Baldur's Gate 3 hanno mostrato la versione completa del video in cinematica che aprirà la loro prossima, ambiziosa avventura ruolistica.

Lo show organizzato dalla software house belga ci ha così offerto l'opportunità di assistere alla versione finale dell'Opening Cinematic di Baldur's Gate 3 intravisto a febbraio.

In compagnia del giornalista e presentatore Geoff Keighley, Swen Vincke e gli alti rappresentanti degli studi Larian hanno contribuito a fare luce sui diversi elementi che andranno a comporre il ricco puzzle ludico, narrativo e contenutistico del loro kolossal GDR.

Partendo dalle riflessioni su combattimenti dialoghi ed esplorazione di Baldur's Gate 3 che ci hanno accompagnato in queste settimane, Larian ha rassicurato gli appassionati promettendo loro un'esperienza quantomai profonda e stratificata, con tantissime attività da svolgere e una pletora di opzioni tra cui scegliere per tracciare il percorso desiderato per il proprio alter-ego e i suoi alleati.

Nell'impaziente attesa di conoscere la nuova data di lancio su PC e Google Stadia dell'ultima fatica ruolistica degli autori di Divinity Original Sin, vi riproponiamo la nostra analisi della demo di Baldur's Gate 3.