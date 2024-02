Baldur's Gate 3: Larian parla dello stato dell'industria e critica i licenziamenti

Premiato come Gioco dell'Anno ai DICE Awards 2024, Baldur's Gate 3 è uno dei più grandi successi del 2023. Al momento di ritirare il premio, Larian ha parlato dello stato dell'industria dei videogiochi criticando i recenti licenziamenti di massa e offrendo pieno supporto agli sviluppatori che da un giorno all'altro si sono trovati senza lavoro.

Tra il 2023 il 2024 sono stati licenziati oltre 15.000 lavoratori, più di 5.000 solamente a gennaio 2024, un mese veramente infausto da questo punto di vista. Oltre a Microsoft, a licenziare centinaia di dipendenti sono stati colossi come Embracer Group e tanti altri, con un solo obiettivo: far quadrare i conti e ridurre le spese per sopravvivere ad un 2024 che si prospetta orribile per l'industria dei videogiochi.

Il publishing director di Larian, Michael Douse, sottolinea come lo studio sia molto fortunato a vivere un periodo positivo ma purtroppo non è così per tutti e la colpa non è quasi mai dei membri di un team di sviluppo bensì del management, anche a farne le spese troppo spesso sono i singoli sviluppatori.

Larian "non ha azionisti e quindi non dobbiamo pensare ad accontentare queste persone. Dobbiamo rendere conto alla community e lo facciamo creando giochi divertenti, questo ci farà guadagnare soldi, fine."

In realtà PCGamer fa notare come Larian possa contare sul supporto di holding esterne tra cui Tencent, colosso cinese che possiede il 30% della proprietà dello studio autore di Baldur's Gate. Tencent però non ha nessun potere nelle decisioni aziendali. Nel frattempo, sembra che Larian voglia aprire due nuovi studi in Polonia, sebbene al momento non ci siano ancora conferme in merito.