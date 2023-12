Baldur's Gate 3, Larian pensa alle prossime novità: ci saranno nuove razze in futuro?

Reduci dalla vittoria del premio di Game Of The Year ai TGA 2023 per Baldur's Gate 3 e dalla pubblicazione del discorso che Swen Vincke non ha potuto fare ai Game Awards, è il momento di pensare al futuro di quello che è stato proclamato come il miglior gioco di quest'anno. Baldur's Gate 3 riceverà tanti contenuti ed il futuro è promettente.

Nonostante le avversità, come nel caso dei problemi di Baldur's Gate 3 con i salvataggi su Xbox che hanno richiesto un fix temporaneo, Larian è alle prese con la realizzazione di contenuti aggiuntivi che sappiano mantenere alto l'interesse attorno alla produzione ruolistica più importante del 2023 e non solo: "Al momento non abbiamo smesso di aggiornare il gioco", asserisce il director Adam Smith. Benché il team di sviluppo non possa sbilanciarsi sulle novità prossime a fare il loro approdo sul titolo, il portavoce della software house ha dichiarato: "tutto quello che posso dirvi è che abbiamo intenzione di fare altri aggiornamenti, non abbiamo ancora finito".

La prospettiva di contenuti inediti per Baldur's Gate 3 è promettente, soprattutto alla luce delle premesse. "Al momento non abbiamo piani specifici per nuove razze, ma non stiamo dicendo di no". Ma quindi, quali saranno le grosse novità in Baldur's Gate 3 nel corso del 2024 e oltre? Non c'è dato saperlo per adesso; Larian non ha ancora alcun annuncio da fare in via ufficiale e non si hanno informazioni circa lo stato dei lavori sul GDR dell'anno. Tuttavia, è lecito pensare che i prossimi mesi potrebbero essere forieri di importanti novità da Larian.