Baldur's Gate 3: Larian reintroduce la possibilità di una romance veloce con Lae'zel

Mentre in Giappone Baldur's Gate 3 viene censurato per impedire nudi e torture, Larian torna a far contenta la community reintroducendo la possibilità di costruire una storia d'amore con Lae'zel in brevissimo tempo.

L'ultima patch di Baldur's Gate 3 distruggeva i sogni dei sex speedrunner, vale a dire la pratica con cui alcuni giocatori sviluppavano rapidamente le romance con i personaggi per farle sfociare in breve tempo in rapporti intimi.

Ebbene, sembra che Larian abbia ascoltato la community e fatto un passo indietro, rendendo le speedrun "birichine" di nuovo un'opzione percorribile. A confermarlo è la stessa detentrice del record mondiale di questa categoria, Mae.

L'autrice della sex speedrun ha confermato che è stata rilasciata una mini-patch da 5 MB, che all'inizio non sembrava cambiare nulla. A quanto pare, in realtà quel piccolo aggiornamento ha riportato alle origini il personaggio di Lae'zel, uno dei più semplici con cui eseguire il trucchetto, e adesso è di nuovo possibile adoperare alcuni accorgimenti per conquistare i suoi favori in men che non si dica.

Lae'zel può quindi tornare a essere la prima romance di Baldur's Gate 3 e il suo personaggio può essere sedotto costruendo un eroe dall'elevato carisma e assegnandogli statistiche che gli consentano di lanciare con più facilità incantesimi di seduzione, oltre che abilità che migliorino la sua persuasione nei dialoghi e le sue chance di vittoria tramite il lancio dei dadi.