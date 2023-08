Baldur's Gate 3: Larian rilancia l'Hotfix 4 e si scusa per i problemi ai salvataggi

I crash che hanno interessato Baldur's Gate 3 con l'Hotfix 4 hanno spinto gli studi Larian a ritirare l'aggiornamento. Dopo il caos generato da questo update, la software house belga spiega di aver reso disponibile la versione 'riveduta e corretta' dell'Hotfix 4 e promette di migliorare il rollout delle future patch.

"Ieri abbiamo dovuto eseguire il rollback dell'Hotfix 4 a causa di un raro problema del sistema di compilazione adottato", esordisce su Steam il team Larian prima di informarci che "per evitare che ciò accada nuovamente, stiamo cambiando il modo in cui distribuiamo le patch. D'ora in avanti, qualsiasi modifica che apporteremo al gioco, non importa quanto piccola o 'innocua' possa sembrare, passerà sempre attraverso il nostro processo di Controllo Qualità completo, con test automatizzati, l'intervento di tester specializzati, analisi approfondite sul compilatore, stress test sulle performance e analisi sulla compatibilità dei salvataggi".

Il nuovo Hotfix 4, di conseguenza, dovrebbe aver risolto i problemi segnalati da chi si è visto sospendere i salvataggi dopo aver installato la precedente versione dell'aggiornamento. D'ora in avanti, Larian promette quindi di testare in maniera scrupolosa tutti i futuri update, a prescindere dalla mole degli interventi previsti, in modo tale da garantire la massima compatibilità e le migliori prestazioni possibili per tutti gli esploratori dei Reami Dimenticati su PC e, in futuro, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Intanto, proseguono i lavori sulla prima, grande Patch di Baldur's Gate 3, un aggiornamento che dovrebbe correggere oltre mille bug e migliorare un'infinità di altri aspetti legati al gameplay, agli elementi ruolistici, all'interfaccia e alle prestazioni.