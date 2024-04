Baldur's Gate 3: Larian ha lasciato la serie, ma il doppiatore di Astarion ne vuole ancora

Sappiamo con certezza che Larian Studios non svilupperà espansioni o seguiti di Baldur's Gate 3: lo studio belga vuole cimentarsi con nuove, ambiziose sfide per il futuro che non sono collegate all'iconico brand di Baldur's Gate. C'è però chi invece ne vorrebbe ancora.

Parlando ai microfoni di IGN USA il doppiatore di Astarion, Neil Newborn, non è pronto a lasciare il suo personaggio e confessa che vorrebbe interpretarlo ancora una volta in eventuali nuovi progetti. "Con la maggior parte dei personaggi che interpreto, una volta che ho finito un lavoro, specie uno molto lungo, di solito comprendo di aver finito il mio ruolo e mi muovo con felicità verso il prossimo. Ma Astarion è ancora sostanzialmente vivo dentro di me da qualche parte e sento di non aver ancora concluso con lui", confessa Newborn pur riconoscendo che il ritorno di Astarion non dipende da lui: "Spero ad un certo punto di tornare ad interpretarlo ed amerei farlo, ma per adesso bisogna aspettare e vedere cosa accadrà".

Considerata la grande popolarità riscossa da Astarion non è da escludere che il personaggio possa fare il suo ritorno in un eventuale Baldur's Gate 4 non sviluppato da Larian Studios, ma per adesso i tempi sono ancora troppo prematuri per capire come proseguirà il brand e se un possibile nuovo capitolo vedrà il ritorno dei volti più amati dei predecessori. Vi piacerebbe vedere Astarion anche in Baldur's Gate 4?

