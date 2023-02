Baldur's Gate 3, Larian Studios conferma che la versione Xbox sarà pronta al lancio?

Molly Carroll, director delle comunicazioni presso Larian Studios, è tornata a parlare della possibile esclusività di Baldur's Gate 3 su PlayStation 5 in seguito alle diverse domande poste dagli utenti sui social.

Se ben ricordate, la versione PlayStation del gioco è stata annunciata durante lo State of Play di qualche giorno fa. Una notizia presa con molta euforia da parte dell'utenza, che tuttavia non ha accolto benissimo il silenzio stampa in relazione alla versione Xbox Series S|X. Si è cominciato in poco tempo a parlare di accordi in esclusiva con Sony, e non sono bastate nemmeno le rassicurazioni dei dipendenti di Larian per placare gli animi.

In un primo messaggio, Larian aveva assicurato che una versione Xbox di Baldur's Gate 3 effettivamente esiste, ma il suo sviluppo era stato rallentato dai bug. Il messaggio è stato purtroppo vittima di un nuovo fraintendimento da parte della community, così ci ha pensato la stessa Carroll a fare un po' di chiarezza a riguardo:

"Sarò onesta con voi, non ho idea di cosa abbia spinto così tante testate a dire che 'Larian ha confermato che BG3 non arriverà su Xbox al lancio'. Non è affatto ciò a cui si riferisce la dichiarazione".

Sembra insomma che, indipendentemente dai problemi incontrati dagli sviluppatori, la versione Xbox dell'atteso titolo potrebbe arrivare come da programma su PS5, Xbox e PC, i cui requisiti minimi e consigliati hanno subito degli importanti ritocchi verso l'alto nell'ultimo periodo.