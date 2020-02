Baldur's Gate 3: Larian Studios non ha piani per portare il gioco su console

Al termine della presentazione del gameplay di Baldur's Gate 3 al PAX East di Boston il produttore esecutivo David Walgrave è stato intervistato da varie testate internazionali, in questa occasione ha confermato come Larian non abbia piani per portare il gioco su console.

Interrogato sulla questione, Walgrave fa sapere come lo studio "non abbia previsto di portare Baldur's Gate 3 su console", il gioco nasce specificatamente per sfruttare le potenzialità della piattaforma PC e probabilmente "le attuali console non riuscirebbero a farlo girare al meglio". Non sappiamo se le cose siano destinate a cambiare con l'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X, allo stato attuale in ogni caso non è prevista alcuna versione per console.

Il produttore esecutivo ribadisce che Baldur's Gate 3 uscirà in Early Access su Steam nel 2020 e che la versione definitiva arriverà in contemporanea su PC e Google Stadia. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Baldur's Gate 3, Alessandro Bruni ha avuto modo di vedere una demo in azione, riportando impressioni più che positive da questa prima presentazione pubblica.