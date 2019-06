Baldur's Gate 3: Larian Studios offre ulteriori dettagli dal palco del PC Gaming Show

Come promesso in seguito alla diffusione del primo trailer di Baldur's Gate 3 in occasione della conferenza di Google, Stadia Connect, Larian Studios si è presentata sul palco del PC Gaming Show per offrire ulteriore dettagli sul gioco.

In particolare, sono state offerte informazioni in merito a come il gioco andrà ad inserirsi all'interno della cronologia dell'intera serie. Secondo quanto condiviso dal team di Larian, le vicende di Baldur's Gate 3 saranno ambientate circa cento anni dopo quanto visto in Baldur's Gate 2. Alcuni ulteriori dettagli sono stati confermati, tra questi figura prevedibilmente la presenza dei mind flayers all'interno del gioco. Nel corso della nuova avventura, i giocatori possono aspettarsi di fare ritorno all'interno delle mura della città di Baldur's Gate, anche se le vicende iniziali avranno luogo al di fuori di quest'ultima.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Baldur's Gate 3 approderà su PC e Google Stadia. Nè la data di pubblicazione precisa nè la finestra di lancio sono ancora state ufficializzate: sul palco, il team ha ribadito che il gioco sarà pubblicato "quando sarà pronto".