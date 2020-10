Baldur's Gate 3: Larian Studios rivela razze e classi incluse nell'early access

In vista del lancio di Baldur's Gate 3 in accesso anticipato, i ragazzi di Larian Studios hanno pubblicato l'ennesimo aggiornamento per gli utenti che descrive nel dettaglio le razze, sottorazze e classi disponibili nella nuova avventura ruolistica.

Come si evince dal lungo post pubblicato su Steam, all'inizio dell'avventura i giocatori potranno scegliere per la creazione del personaggio tra ben 16 razze e sottorazze differenti tra cui, varianti di umani, githyanki, elfi, drow, mezzelfi, nani, halfling e tiefling, ad ognuna delle quali sarà possibile assegnare una tra le sei classi presenti nel gioco, anche queste suddivise in ulteriori sottoclassi.

Tra le varie caratteristiche uniche delle razze presenti in Baldur's Gate 3, Larian ha sottolineato come drow e githyanki siano piuttosto insolite per le ambientazioni della Sword coast e i giocatori che decideranno di affrontare l'avventura in compagnia di tali personaggi potranno assistere a interazioni uniche che ne riflettono la rarità.

Infine gli sviluppatori hanno affermato che tutte le razze sono state create a partire da scansioni 3D "fotorealistiche" di attori e modelli e i giocatori potranno scegliere tra oltre 150 teste e volti per caratterizzare i propri eroi. Durante l'early access Baldur's Gate 3 metterà a disposizione sei classi: chierico, guerriero, esploratore, ladro, mago e stregone, con la possibilità di scegliere tra due sottoclassi per ciascuna.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l'accesso anticipato di Baldur's Gate 3 inizierà il prossimo 6 ottobre su PC via Steam, GOG e Stadia.