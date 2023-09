Baldur's Gate 3: Larian temeva che potesse prendere 6/10 a causa dei bug

Il Meta Score di 96 e il sontuoso 9,5 che campeggia al termine della nostra recensione di Baldur's Gate 3 certificano l'eccezionalità di una produzione destinata a rimanere vivida nel cuore dei videogiocatori oltre che a diventare un nuovo punto di riferimento per tutti gli sviluppatori da qui in avanti.

Guardando il risultato finale può sembrare incredibile, ma i ragazzi di Larian Studios c'hanno messo un bel po' di tempo prima di rendersi conto della reale bontà di ciò che stavano realizzando. Prima del lancio temevano addirittura che il gioco potesse avere delle votazioni molto più basse di quelle che ha poi effettivamente raccolto. A confessarlo è stato il Fondatore e CEO Swen Vincke nel corso di un'intervista concessa al canale YouTube di Dungeons & Dragons.

"Eravamo preoccupati che il gioco potesse ottenere un 6/10 o un 7/10, che ci sarebbero stati troppi bug, che qualcosa sarebbe andato storto, che il gioco fosse rotto e che tutti quanti l'avrebbero odiato". Il team sapeva benissimo di avere un buon prodotto tra le mani, ciononostante era preoccupato perché in un gioco grande come Baldur's Gate 3 possono andare storte molte cose.

La versione di lancio di Baldur's Gate 3 non si è rivelata totalmente esente da bug (su PC siamo già all'Hotfix 6), tuttavia nessuno di essi ha pregiudicato la percezione di pubblico e critica. I ragazzi di Larian Studios sono dunque riusciti a lanciare la propria creatura in uno stato ben più che accettabile, anche se proprio non se l'aspettavano: "Non ci aspettavamo che potesse andare così bene, non ci aspettavamo che i giocatori potessero reagire in maniera così positiva".

Baldur's Gate 3, ricordiamo, è appena arrivato anche su PlayStation 5, mentre l'approdo su Xbox Series X|S è atteso entro la fine del 2023.