Baldur's Gate 3: un leak svela la modalità Honour, sembra difficilissima

A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione della patch che ha rovinato le sex speedrun di Baldur's Gate 3, i dataminer hanno scoperto un interessante dettaglio nella versione GOG del titolo firmato Larian Studio.

Sembrerebbe infatti che tra gli Obiettivi dell'edizione GOG del gioco vi sia un chiaro riferimento alla Modalità Honour. Stando alle indiscrezioni, dovrebbe trattarsi di una speciale modalità di gioco simile a quella omonima vista in Divinity Original Sin 2.

Se così fosse, si tratterebbe di una modalità che vanta un livello di difficoltà superiore a quello attualmente disponibile nel gioco, alla quale si aggiunge anche la permadeath. In Divinity, infatti, la Honour Mode permette di registrare i progressi in un solo slot che, in caso di sconfitta del party durante un combattimento, viene automaticamente cancellato. Insomma, sembra trattarsi di una modalità dedicata esclusivamente ai giocatori hardcore che hanno un'ottima conoscenza del GDR.

In attesa di scoprire se e quando questa nuova componente del gioco vedrà la luce, vi ricordiamo che gli sviluppatori di Baldur's Gate 3 hanno smentito i recenti rumor sulla data d'uscita della versione Xbox Series X|S, il cui arrivo non dovrebbe essere così lontano.