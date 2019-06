Baldur's Gate 3 sarà localizzato in lingua italiana, lo conferma Larian

L'annuncio di Baldur's Gate 3 avvenuto durante la trasmissione Stadia Connect ha reso felici innumerevoli appassionati cresciuti a pane e GDR isometrici negli anni '90. Un dubbio, tuttavia, sta attanagliando i giocatori del nostro paese: il gioco sarà localizzato in lingua italiana?

La domanda è più che lecita, dal momento che i precedenti non sono a favore di Larian Studios: i più recenti titoli dello studio, Divinity Original Sin I & II, non sono stati tradotti ufficialmente e hanno dovuto attendere l'intervento dei fan. In ogni caso, sembra che le cose andranno molto meglio con Baldur's Gate 3.

Nel corso di un'intervista concessa al nostro Tommaso "Todd" Montagnoli, il CEO Swen Vincke ha confermato che il gioco sarà localizzato in italiano fin dal lancio. L'adattamento coinvolgerà sicuramente testi e sottotitoli, mentre non ci sono ancora notizie certe per il doppiaggio. Manca ancora del tempo alla pubblicazione vera e propria, e il team non ha ancora preso una decisione definitiva al riguardo.

Questa è solo una delle tante, interessanti informazioni emerse durante la chiacchierata. Per tutto il resto, vi consigliamo di leggere l'intervista con Larian Studios che trovate tra le nostre pagine.