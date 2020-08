Baldur's Gate 3 e la localizzazione italiana: nuovo chiarimento da Larian

L'assenza della localizzazione in italiano nell'Early Access di Baldur's Gate 3 sta alimentando un'accesa discussione sui social e sui siti di settore, specie in considerazione del fatto che gli studi Larian, in un'intervista concessa alla redazione di Everyeye.it nel giugno del 2019, asserirono il contrario.

A margine dell'E3 2019, il CEO di Larian Studios, Sven Vincke, intervenì ai nostri microfoni per rassicurare gli appassionati nostrani di GDR riferendo che Baldur's Gate 3 sarebbe stato in italiano sin dal lancio.

Dalle pagine del forum ufficiale di Larian, il moderatore Raze ha interagito con i tanti utenti che hanno chiesto alla software house belga un chiarimento in tal senso: riallacciandosi alle indicazioni sulla localizzazione italiana di Baldur's Gate 3, Raze ha specificato che "mi riferivo alla versione completa. [...] L'intento originale era quello di continuare a supportare le stesse lingue di Divinity Original Sin 2. Sfortunatamente, una volta giunti a una fase di sviluppo avanzata, lo scopo che ci eravamo prefissati non era più fattibile perchè in Original Sin 2 c'erano 17.600 linee di dialogo, ma nel solo Early Access di Baldur's Gate 3 siamo a 45.980".

Sempre a detta del moderatore del forum ufficiale degli studi Larian, "dopo il lancio (della versione finale, e quindi non dell'Early Access di settembre, ndr) sarà possibile riconsiderare ulteriori localizzazioni. È normale che nel processo di sviluppo diverse cose pianificate in origine vengano modificate o tagliate, e questo può sfortunatamente includere localizzazioni e talvolta anche interi porting. I progetti possono anche essere cancellati del tutto".

In un successivo passaggio, Raze ha poi sottolineato come "non è insolito che i piani in atto quando un progetto viene annunciato per la prima volta vengano modificati, a vari livelli, più di un anno dopo. Al tempo del gameplay reveal, Baldur's Gate 3 non aveva nemmeno un sistema di salvataggio, che venne introdotto qualche tempo dopo l'annuncio. [...] Nessuno è tenuto o obbligato a tradurre il gioco in un'altra lingua. Nel considerare le localizzazioni iniziali, abbiamo cercato di coprirne il numero più elevato possibile in base alla grandezza della domanda potenziale".