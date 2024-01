Baldur's Gate 3, luce e oscurità in questo cosplay italiano di Shadowhearts e Karlach

Il successo incredibile e il titolo di miglior gioco dell'anno non stanno fermando Larian Studios, che continua a supportare Baldur's Gate 3 con aggiornamenti costanti. D'altro canto, anche la community di giocatori non sembra ancora pronta ad abbandonare il GDR e i suoi protagonisti.

L'hotfix 16 di Baldur's Gate 3 migliora ulteriormente l'esperienza di gioco grazie a correzioni e aggiornamenti mirati. Oltre che raffinare il titolo che l'ha portato alla ribalta, lo studio belga è già pronto a mettersi in gioco per quanto riguarda il futuro. A quanto pare, infatti, l'Atto 1 del gioco post Baldur's Gate 3 è in fase di lavorazione. Al momento non si sa ancora nulla su questo progetto in via di sviluppo, ma pare che possa essere ancora più ambizioso del GOTY 2023. Mentre i fan sperano di vedere Divinity Original Sin III, le cosplayer italiane Selyse ed Endstar ci ricordano che Baldur's Gate 3 è ancora pronto a regalarci soddisfazioni.

Karlach e Shadowhearts sono tra i migliori personaggi di Baldur's Gate 3 e in quanto tali non è affatto difficile trovare in rete omaggi a loro dedicati. Questa volta a celebrare le due protagoniste sono le già citate artiste nostrane. In questo cosplay di Shadowhearts e Karlach da Baldur's Gate 3 luce e ombra entrano in contatto attraverso un abbraccio. Vediamo l'elfa chierica e la Zariel Tiefling disteso sul prato dell'accampamento, abbracciate mentre giudicano i compagni di party.