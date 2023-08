Baldur's Gate 3 ha mandato Steam in tilt, è il secondo miglior lancio del 2023

Come ormai ben saprete, Larian Studios non ha avuto l'opportunità di dare il via al preload di Baldur's Gate 3, costringendo tutti i giocatori ad eseguire il download al momento esatto dell'uscita. Tale evento è stato di una portata tale da mettere Steam in ginocchio.

Sebbene le problematiche abbiano avuto una durata irrisoria, il momento esatto in cui l'attesissimo CRPG è approdato sul client Valve ha segnato un picco delle segnalazioni su downdetector, dal momento che i server di Steam hanno smesso di funzionare, impedendo agli utenti di procedere con il download dei circa 120GB necessari all'avvio del titolo. I problemi sono durati giusto qualche minuto, poiché nel giro di poco tempo è tutto tornato a filare liscio, tanto da permettere a tutti gli acquirenti di scaricare la generosa mole di dati per dare il via alla loro campagna in solitaria o in cooperativa online.

L'interesse nei confronti del gioco è stato tale da far registrare un nuovo record per Steam: gli utenti contemporaneamente connessi erano infatti 472.136. Come potete notare, si tratta del secondo miglior lancio sulla piattaforma del 2023, visto che l'unico titolo in grado di registrare numeri più alti è stato Hogwarts Legacy con un picco di 879.308 giocatori.

In ogni caso non possiamo escludere che tali numeri siano destinati ad aumentare nelle prossime ore, anche per via dei tanti utenti che non dispongono di connessioni ad internet ultraveloci e che dovranno per forza di cose iniziare a giocare nei prossimi giorni. Nel frattempo, vi ricordiamo che potete ingannare l'attesa sbloccando una skin gratis di Baldur's Gate 3 con i Twitch Drops.