Baldur's Gate 3: massima libertà di gioco e temi spinti al limite nel nuovo Dev Update

Il nuovo aggiornamento degli sviluppatori di Baldur's Gate 3 ha fornito alcune interessanti informazioni sul nuovo GDR in lavorazione presso Larian Studios. Il team ha infatti confermato che il titolo garantirà la massima libertà ai giocatori, spingendo ogni tema ai limiti del consentito dalla classificazione "Mature".

Come affermato dai ragazzi di Larian Studios, Baldur's Gate 3 rimarrà fedele alla formula espressa nei precedenti capitoli, ottimizzando e spingendo al limite alcune delle meccaniche di gioco per garantire ai giocatori la massima libertà: "Baldur's Gate 3 è in procinto di essere classificato come "Mature", che sta per - se vai oltre la classificazione sarà molto fastidioso -. Vogliamo spingere i limiti di ogni tema all'interno del gioco, che dovrebbero consentirvi di giocare esattamente come volete. Astarion è una Progenie Vampirica ma questo non significa che debba essere per forza malvagio quando ha fame. Nonostante quello che avete visto al PAX East, c'erano molte possibilità di scelta tra il bene e il male, e notate bene, anche tutto quello che passa nel mezzo. Il piano di Larian è sempre stato quello di creare giochi che permettessero di giocare come preferite. Questo team più numeroso e questo nuovo motere ci consentono di spingerci oltre i nostri limiti. Molto più che in Divinity: Original Sin 2".

Parlando dell'engine di gioco di Baldur's Gate 3, gli sviluppatori promettono reattività quasi illimitata e perfetta simulazione dell'esperienza di D&D: "Abbiamo creato un motore che consente a tutte le 250 persone di Larian di diventare il DM definitivo. Consentire una reattività illimitata, che non dimentica mai chi sei e cosa hai fatto. Indipendentemente da chi attacca, dai tiri di dado, i modificatori e la fisica sono stati progettati per simulare un'esperienza di D&D che sembri trarre forza dall'immaginazione, dove nonostante tutto la storia continua. Un gioco destinato a coprire l'intera gamma delle emozioni umane. Allo stesso tempo un gioco positivo e negativo".

Insomma, i buoni propositi ci sono tutti e Larian sembra voler regalare un'esperienza definitiva ai propri giocatori. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine è già disponibile lo speciale di Baldur's Gate 3.