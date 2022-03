Baldur's Gate 3 è mastodontico: ben 400 persone coinvolte nello sviluppo

Nonostante sia disponibile in Early Access dall'ottobre 2020, l'uscita della versione completa e definitiva di Baldur's Gate III è ancora piuttosto lontana: l'atteso nuovo episodio della serie, infatti, non arriverà prima del 2023, in un periodo ancora non meglio specificato.

Nonostante il debutto sia ancora lontano, però, Larian Studios continua a lavorare duramente sul gioco e il team si è espanso fino a coinvolgere ben 400 persone diverse suddivise in sette studi. Si tratta di una forza lavoro dieci volte più grande rispetto a quella impiegata per sviluppare il primo Divinity Original Sin uscito nel 2014, lasciando di stucco anche lo stesso Swen Vinckle, fondatore e CEO della compagnia belga.

"Credevamo di avere tutto bene in chiaro, avevamo anche stimato quanto ci saremmo dovuti espandere, ma mai mi sarei aspettato che saremmo stati in 400 a realizzare Baldur's Gate III e nessuno se lo aspettava", ammette Vinckle, che prosegue: "C'è stato un momento in cui abbiamo capito cosa dovevamo fare per realizzare il gioco. O almeno credevamo di aver capito. Quando avevamo davvero in chiaro come muoverci si sono presentate due scelte: potevamo ridimensionare il progetto oppure potevamo espanderci. E così abbiamo deciso di divenire più grandi".

Baldur's Gate 3 è quindi un progetto estremamente ambizioso, forse anche rischioso per le risorse economiche della compagnia, ma per il CEO non si torna indietro: "Ci sarebbe letteralmente stata una rivoluzione nella mia azienda se li avessi costretti ad abbassare le loro ambizioni e ciò che volevano fare. Sono davvero orgogliosi di Baldur's Gate III, vogliono rispettare le loro aspettative perché da giovani hanno tutti giocato i primi due capitoli. E' un progetto molto importante per loro".

Ricordiamo che la durata dell'Early Access di Baldur's Gate 3 arriverà fino al 2023: come detto, non ci sono dettagli maggiori sul debutto della versione completa su PC e Google Stadia. L'attesa continua.