Baldur's Gate 3 mette al sicuro un nuovo GOTY, premiato ai New York Game Awards

La tredicesima edizione dei New York Game Awards ha visto i giurati del New York Videogame Critics Circle eleggere il miglior gioco dell'anno, e non solo: il premio come Game of the Year è andato a Baldur's Gate 3 di Larian.

Premi anche per Chants of Sennaar (Off-Broadway Award for Best Indie Game) e Hi-Fi Rush (Tin Pan Alley Award for Best Music in a Game) premiati anche Asgard's Wrath 2, Super Mario Bros Wonder e Alan Wake 2.

Vincitori New York Game Awards 2024

Big Apple Award for Best Game of the Year - Baldur’s Gate 3

Off-Broadway Award for Best Indie Game - Chants of Sennaar

Herman Melville Award for Best Writing in a Game - Baldur's Gate 3

Statue of Liberty Award for Best World - Alan Wake 2

Tin Pan Alley Award for Best Music in a Game - Hi-Fi Rush

Great White Way Award for Best Acting - Melanie Liburd as Saga Anderson in Alan Wake 2

Coney Island Dreamland Award for Best AR/VR Game - Asgard’s Wrath 2

Central Park Children’s Zoo Award Best Kids Game - Super Mario Bros Wonder

A-Train Award for Best Mobile Game - Honkai Star Rail

Freedom Tower Award for Best Remake - Resident Evil 4

Joltin Joe Award for Best Esports Player of the Year - Arslan "Arslan Ash" Siddique (Twisted Minds/Red Bull Esports)

Chumley's Speakeasy Award for Best Hidden Gem - Slay the Princess

NYC GWB Award for Best DLC - Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Knickerbocker Award for Best Games Journalism - Nicole Carpenter di Polygon

Andrew Yoon Legend Award Recipient - Neil Druckmann

Neil Druckmann di Naughty Dog è invece stato premiato con il riconoscimento Andrew Yoon Legend Award Recipient, riservato a quelle personalità che più di altre si sono distinte nell'industria dei videogiochi.