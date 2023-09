Baldur's Gate 3: Microsoft lo aveva pesantemente sottovalutato

Come ormai ben saprete, nel corso delle ultime ore si è scatenato l'inferno grazie ad un leak che ha coinvolto Microsoft, i cui documenti relativi alla causa contro l'FTC sono emersi in rete. Tra questi, vi sono anche comunicazioni interne dell'azienda che lasciano intendere quanto fosse scarso l'interesse verso Baldur's Gate 3.

In una mail risalente al maggio 2022 e contenente discorsi relativi ai titoli da tenere d'occhio per una possibile inclusione nel catalogo di Xbox Game Pass, il titolo Larian Studios viene messo nella categoria dei giochi di 'medio' interesse e viene descritto come un 'Second-run Stadia PC RPG', ossia un gioco di ruolo per Stadia e PC (vi ricordiamo che il gioco era previsto in origine per queste due piattaforme) di seconda scelta.

Sempre nella mail, si ipotizza che la software house potesse chiedere circa 5 milioni di dollari per far arrivare il titolo al day one su Xbox Game Pass: stiamo parlando di una cifra davvero irrisoria, se consideriamo che per un gioco come Star Wars Jedi Survivor avrebbe richiesto 300 milioni di dollari.

Molto probabilmente, da quel lontano maggio 2022 il pensiero degli esponenti di Microsoft nei confronti del gioco di ruolo è profondamente cambiato e proprio di recente abbiamo assistito ad un accordo speciale tra l'azienda e gli sviluppatori per anticipare l'arrivo di Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S. Il gioco arriverà infatti entro la fine dell'anno, ma la versione Series S non godrà al lancio del supporto alla cooperativa locale.

Sempre a proposito del servizio ad abbonamento del colosso di Redmond, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli emersi sugli enormi costi che Xbox deve sostenere per tenere le produzioni di rilievo su Game Pass.