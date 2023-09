Baldur's Gate 3, le migliori build Multiclasse: le potentissime creazioni di Larian

Mentre i fan chiedono a gran voce l'aggiunta di Bing Bong in Baldur's Gate III, il team di Larian Studios offre una ricca panoramica sulla creazione di personaggi Multiclasse all'interno del GDR.

Dal lancio del titolo a oggi, sono moltissimi gli avventurieri che hanno scelto di specializzare i propri alter-ego in più classi, con la combinazione Ladro/Ranger in vetta alle preferenze del pubblico. Medaglia d'argento per il Barbaro/Guerriero, il preferito per i personaggi che hanno bisogno solo della propria forza bruta, mentre il terzo gradino del podio è occupato dal mix Barbaro/Paladino.

Ma quali sono le opzioni più interessanti e originali per rendere davvero devastante il protagonista di Baldur's Gate III? Ecco le build suggerite dagli sviluppatori di Larian Studios, con spunti insoliti e intriganti per tutti gli appassionati dei Reami Dimenticati.

Paladino/Warlock

Ladro/Monaco - Ladro/Monaco/Guerriero

Creando un Warlock fedele ale portandolo sino al livello cinque, è possibile ottenere l'abilità Patto Approfondito. Quest'ultimo si integra perfettamente con gli Attacchi Aggiuntivi del Paladino, con personaggi in grado di scatenaresugli avversari.

Le caratteristiche peculiari delle due classi creano una sinergia perfetta per i giocatori che desiderano mettere a segno molti colpi per ogni turno. Se poi si vuole esagerare, si può optare per un'ulteriore aggiunta di due livelli della classe Guerriero, così da sbloccare l'abilità Azione Impetuosa: qualcuno ha detto dodici attacchi per turno?

Chierico Tempesta/Stregone Tempesta

Druido/Barbaro

Specializzando un personaggio nelle sottoclassi Tempesta di Chierico e Stregone, è possibile accumulare. L'abilitàdel primo integra infatti perfettamente l'abilitàdel secondo, con fulmini in grado di assestare un ammontare di danni elevato. Il tutto può essere ulteriormente sfruttato tramite equipaggiamenti che rafforzano gli effetti elementali elettrici, tra anelli, armi e armature.

Sfruttando la Rabbia del Barbaro, i Druidi possono rendere più potenti le proprie trasformazioni in forme selvatiche. I vantaggi ai tiri salvezza e la resistenza ai danni consentono di conservare più a lungo la forma animale, a nessun prezzo. L'unico svantaggio è infatti l'impossibilità di lanciare incantesimi, cosa comunque non consentita ai Druidi tramutati in animali.



Anche voi state creando un personaggio Multiclasse nel GDR di Larian Studios? Mentre riflettete sulle migliori opzioni a vostra disposizione, ricordiamo che è ora possibile cambiare l'aspetto del protagonista di Baldur's Gate III direttamente dall'accampamento.