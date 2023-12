Baldur's Gate 3: migliori mod per PC da scaricare per migliorare il gioco

Oltre che sulle patch ufficiali a opera di Larian Studios (Baldur’s Gate 3 ha da poco accolto il quinto update), i giocatori su PC del GDR ambientato nei Reami Dimenticati possono contare su altre migliorie grazie alle immancabili mod. A proposito di questi contenuti pubblicati in rete, ecco una selezione che ne comprende alcuni dei migliori.

A caccia di trofei

Come sapranno già i più avvezzi al loro utilizzo, certe modifiche rischiano di compromettere il corretto funzionamento degli achievement impedendo ai giocatori di ottenerli normalmente. Questa particolare aggiunta creata da DK e chiamata Achievement Enabler risolve la questione, aggirando il sistema interno al gioco pensato per disabilitare trofei e affini in presenza di mod.

Viva la retroattività

Vista la particolare gestazione che ha portato alla nascita del gioco, caratterizzata cioè da un lungo Accesso Anticipato, la maggior parte delle mod figlie di quel periodo ha smesso di funzionare una volta uscito il gioco. La creazione di figs999 chiamata Baldur's Gate 3 Mod Fixer serve a questo, dato che permette a quelle aggiunte di funzionare correttamente.

Vista acuta

Come suggerisce il nome della mod Highlight Everything creata da shalzuth, questo ritocco fa sì che tutti gli oggetti presenti nel videogioco vengano evidenziati alla perfezione durante l’analisi delle vicinanze. Se pensate che la visuale isometrica possa rappresentare un ostacolo in certe cose e non volete rischiare di perdere cose importanti, questa è la mod che fa al caso vostro.

Reami multietnici

Con un totale di undici opzioni tra cui scegliere (a cui si aggiungono poi trentuno varianti), la creazione del personaggio di Baldur’s gate 3 offre un’ampia gamma di personalizzazione. Grazie però alla mod Fantastical Multiverse firmata Dungeons and Souls, il numero di razze selezionabili cresce esponenzialmente e lo fa con 54 novità prese direttamente dalla quinta edizione di D&D.

Spell a profusione

Senza allontanarci dalle esigenze di chi ricerca un’esperienza che si avvicini alla quinta edizione di D&D, la mod 5e Spells dell’utente DiZ91891 aggiunge a Baldur’s Gate 3 una quantità smodata di incantesimi che non hanno trovato spazio nel gioco originale. Questa miglioria in particolare sta continuando a essere aggiornata, quindi aspettatevi novità anche in futuro.

Mulo da soma

Essendo uno dei CRPG più ambiziosi in circolazione, Baldur’s Gate 3 presenta un numero straordinario di oggetti unici che è possibile collezionare. Purtroppo il loro ingombro può rappresentare un problema, ma la mod Carry Weight Increased di Mharius lo risolve permettendo di aumentare il peso trasportabile a piacimento.

Personalizzazione senza limiti

L’anima ruolistica di Baldur’s Gate 3 si riflette anche nella possibilità di dare vita a un PG originale creato per l’occasione. A tal proposito, per tutti i giocatori che non disdegnano l’idea di un editor più variegato, consigliamo la mod Customizer's Compendium di AlanaSP che arricchisce la fase di creazione con moltissime alternative – comprese quelle normalmente riservate agli NPC.

Multiclassi OP

In cambio della loro innegabile flessibilità e a causa del level cap impostato a dodici, i personaggi multiclasse di Baldur’s Gate 3 devono necessariamente scendere a compromessi. In soccorso di tutti i giocatori che vivrebbero male un tale limite, la mod Level 20 (Multiclass) di Malcroix, che si occupa proprio di aumentare il livello massimo dei PG più eclettici.

Tutti insieme appassionatamente

Senza considerare gli avventurieri che è possibile ingaggiare parlando con l’Avvizzito presso l’accampamento, Baldur’s Gate 3 presenta dieci personaggi arruolabili nel corso del gioco. La squadra vera e propria può però ospitarne solo quattro, motivo per cui l’utente Sildur ha pensato di creare la mod Party Limit Begone, ottima per aumentare quello stesso limite fino a sedici.

Con questo si conclude la nostra selezione di aggiunte non ufficiali per migliorare l’esperienza di gioco nel GDR di Larian Studios, a cui ci sentiamo però di affiancare anche Better Inventory UI: la mod che risolve i problemi dell’inventario di Baldur’s Gate 3 attualmente in voga tra tutti i giocatori su PC.