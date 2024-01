Baldur's Gate 3: quali sono i migliori personaggi del gioco Larian?

Il gigantesco gioco di ruolo sviluppato da Larian Studios, fresco vincitore del premio per il Game Of The Year 2023, basa gran parte del suo successo sulla straordinaria qualità della scrittura. Questo si riflette ovviamente anche sui personaggi che è possibile incontrare durante il gioco, tutti ottimamente caratterizzati.

Tra questi, ce ne sono però alcuni che sono particolarmente apprezzabili, e sono in grado di lasciare un segno nel cuore di tutti i giocatori che hanno la fortuna di incontrarli durante le loro avventure. Ecco quindi una lista dei cinque migliori personaggi di Baldur’s Gate 3.

Astarion

Non possiamo che cominciare citando l’elfo trasformato in vampiro, considerando che proprio nei giorni scorsi il doppiatore di Astarion ha vinto il premio per la Best Performance ai The Game Awards 2023. Si tratta di un personaggio davvero particolare, caratterizzato da modi di fare e di parlare che ricordano da vicino delle opere teatrali, e da un senso dell’umorismo tagliente e a volte quasi inquietante, amplificato dal fatto che Astarion è un personaggio che si muove lungo la sottile linea che divide il bene dal male.

Ma si tratta al contempo di un personaggio che rivela anche una certa sensibilità e fragilità psicologica a coloro che hanno la pazienza di intrattenere con lui una relazione approfondita, altrimenti celate dietro una maschera piuttosto spavalda, altro indizio di una scrittura straordinaria da parte dei ragazzi di Larian Studios.

Shadowheart

Anche in questo caso, come per Astarion, parliamo di uno dei primi personaggi che incontrerete all’inizio dell’avventura, e che potrete poi integrare stabilmente all’interno del vostro party sotto forma di companion. Durante le vostre prime chiacchierate con lei, Shadowheart eviterà di parlare del suo passato e farà di tutto per nascondere alla vostra vista uno strano manufatto che porta sempre con sé. Continuando a parlare con lei e conoscendola meglio, verrete a conoscenza della sua tragica storia, scritta con una delicatezza che la fa entrare di diritto tra i migliori personaggi del gioco.

Oscura Pulsione

Pur non essendo un NPC, ma uno dei background narrativi predefiniti che è possibile selezionare come protagonista della propria avventura, Oscura Pulsione rappresenta indubbiamente uno dei migliori personaggi del gioco. Il lavoro di scrittura dedicato alla costruzione del comparto narrativo di Oscura Pulsione è davvero straordinario, e permette al giocatore di godersi una campagna con un personaggio costantemente flagellato dal desiderio di uccidere, scegliendo se assecondare questo desiderio oppure combatterlo per cercare di cancellarlo.

Minthara

Minthara è un'elfa e rappresenta uno dei tre leader dell’accampamento dei Goblin in cui incapperete ad un certo punto della vostra avventura: questa caratteristica, unita ai suoi atteggiamenti inizialmente bellicosi, potrebbe spingere i giocatori ad affrontarla in combattimento e ucciderla. Se tuttavia, utilizzando la diplomazia, doveste riuscire a reclutarla tra i compagni del proprio party, scoprireste che si tratta di uno dei personaggi meglio scritti dell'intero gioco, con una personalità davvero profonda e sfaccettata e un lato sensibile che non vi aspettereste mai di trovare.

Raphael

Questo personaggio metà uomo e metà diavolo (con tanto di corna e ali demoniache) risulta essere uno dei più stravaganti e interessanti NPC di Baldur's Gate 3. A differenza di quanto accade per la maggior parte degli incontri, questo non può essere evitato, poiché sarà Raphael stesso a manifestarsi a voi durante l’Atto 1 del gioco. Successivamente, ogni altro incontro con lui risulterà sempre più particolare ed intrigante, fino a culminare con l'ultima parte della storia che lo riguarda all'interno dell'Atto 3.

A proposito dell'ultima fatica di Larian Studios, ecco a voi le 10 migliori mod per Baldur's Gate 3 su PC.