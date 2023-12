Baldur's Gate 3: la mod gratis che risolve i problemi dell'inventario spopola su PC

Nonostante il grande impegno profuso dagli studi Larian, come con l'enorme Patch 5 di Baldur's Gate 3, il capolavoro ruolistico ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons non è esente da problemi, uno dei quali riguarda la 'scarsa leggibilità' e la complessità del sistema deputato alla gestione dell'inventario.

Con 'Better Inventory UI', lo sviluppatore indipendente Caites punta proprio a risolvere alcune delle criticità dell'inventario di Baldur's Gate 3 e, a giudicare dal gran numero di utenti che hanno deciso di installarla gratuitamente su PC e di recensirla con commenti entusiastici, sembra colpire nel segno.

Il lavoro svolto da Caites si focalizza sugli aspetti più 'fastidiosi' dell'inventario di Baldur's Gate 3 per consentirne una più facile lettura e fruizione da parte degli esploratori dei Reami Dimenticati, tanto nelle fasi iniziali della campagna quanto nei frangenti più avanzati della storia. Tra gli interventi compiuti dal modder troviamo ad esempio la spunta per contrassegnare i libri già letti, la riorganizzazione degli oggetti in base alla loro funzione (come le granate o i consumabili) e l'aggiunta di apposite mini-icone per rendere più semplice rintracciare gli oggetti più utilizzati (come i grimaldelli o le pozioni).

Qualora foste interessati, potete scaricare gratis l'espansione fan made 'Better Inventory UI' sulle pagine di NexusMods (trovate il link in calce alla notizia). Prima di lasciarvi ai commenti, vi consigliamo di rimanere su queste pagine per leggere la nostra intervista a Neil Newbon: l'attore che interpreta Astarion ritiene che Baldur's Gate 3 sia un gioco straordinario.