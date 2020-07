Baldur's Gate 3, morire dopo 15 secondi dall'inizio? Si può!

In attesa di scoprire la data in cui prenderà il via la fase di Early Access di Baldur's Gate 3, dal team di sviluppo giunge un bizzarro dettaglio legato alle primissime fasi di gioco.

Nel corso di una recente intervista, Nick Pechenin, Lead System Designer del titolo, ha infatti confermato che sarà possibile veder morire il proprio alte ego anche nei primissimi secondi di gioco. Il peculiare avvenimento potrà verificarsi nel caso in cui il giocatore scelga di vestire i panni di Astarion, personaggio dalla natura vampiresca. Quest'ultimo, in quanto tale, è infatti vincolato a una serie di malus, tra i quali l'impossibilità di attraversare corsi d'acqua.



Purtroppo, proprio nelle vicinanze dell'area iniziale, ci informa Pechenin, scorre il Chionthar: nel caso in cui non si presti la dovuta attenzione, il nostro povero Astarion si ritroverà vittima di una morte prematura entro soli 15 secondi dall'inizio della partita! In qualità di vampiro, il personaggio avrà inoltre bisogno di essere invitato per accedere ad una specifica area: un vincolo che però è stato interpretato da Larian in maniera piuttosto ampia, legandolo non a singoli edifici, ma a interi insediamenti.

Attualmente, l'atteso GDR è destinato ad approdare esclusivamente su PC e Google Stadia, con una fase di Early Access prevista per il mese di agosto. Il team di Larian Studios non ha però escluso la possibilità che Baldur's Gate 3 arrivi anche su console.