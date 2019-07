Baldur's Gate 3: il multiplayer sarà l'evoluzione di quanto visto in Divinity Original Sin

Con Divinity Original Sin 2, pubblicato prima su PC nel 2017 e poi l'anno seguente su console PS4 e Xbox One, i ragazzi di Larian Studios si sono definitivamente affermati come uno dei migliori team di sviluppo di giochi ruolistici dell'attuale panorama videoludico.

Larian è al momento impegnata, oltre che sulla realizzazione dello spin-off Divinity: Fallen Heroes, sulla rinascita della serie di Baldur's Gate, il cui terzo, insperato capitolo è stato ufficialmente annunciato durante l'ultima presentazione di Google Stadia.

In una recente intervista, gli sviluppatori si sono soffermati sul comparto multiplayer che il titolo ingloberà al suo interno e che, stando alle parole degli autori, rappresenterà un'evoluzione della struttura già presente in Divinity Original Sin 2:

"Il multiplayer evolverà grazie a quello che abbiamo imparato da Original Sin 2. Ci concentreremo molto sul party, come in Original Sin, ma tutto sarà migliorato. Credo che il multiplayer sia uno degli aspetti che non abbiamo realizzato bene tanto quanto avremmo potuto in Original Sin. Quindi è qualcosa che vorremmo evolvere".

In attesa di ulteriori dettagli sul titolo, vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è atteso su PC e Google Stadia, ma al momento non disponiamo ancora di una finestra di lancio (a tal proposito, gli sviluppatori hanno già chiarito che il gioco, molto semplicemente, uscirà quando sarà pronto).