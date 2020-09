Baldur's Gate 3 tra multiplayer e scene in cinematica: nuovo video di Larian

Chiarita la questione su prezzo e longevità di Baldur's Gate 3, i ragazzi dei Larian Studios dedicano il nuovo video diario agli interventi svolti per evolvere il multiplayer e le scene in cinematica del loro gioco di ruolo fantasy in salsa strategica.

Nel filmato, i rappresentanti della software house belga si soffermano sulle ambizioni che hanno accompagnato lo sviluppo della versione Early Access di Baldur's Gate 3, concentrandosi su quelle che sono state le sfide affrontate per realizzare le scene in cinematica.

A detta di Larian, anche i dialoghi trarranno vantaggio dal lavoro compiuto nella creazione delle scene in cinematica, con l'utilizzo congiunto di performance capture e di tecniche avanzate per ricostruire i dialoghi dinamici che coinvolgeranno il nostro eroe e i PNG. Nelle intenzioni degli autori europei, le scene in cinematica serviranno ad elevare il tasso di immersione e di realismo offerto dalla storia singleplayer e dalle sfide che affronteremo cimentandoci nel multiplayer del loro kolossal RPG.

A chi ci segue, ricordiamo infine che Baldur's Gate 3 Early Access sarà disponibile dal 30 settembre su PC e Google Stadia. Sulle pagine di Everyeye.it trovate un'anteprima di Baldur's Gate 3, con tutte le considerazioni e le analisi sull'offerta ludica e contenutistica dell'Early Access.