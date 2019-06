Baldur's Gate 3 non arriverà su Epic Games Store per una precisa scelta di Larian

Come sicuramente saprete se vi trovate su queste pagine, ieri Larian ha annunciato Baldur's Gate 3 durante l'evento Stadia Connect, dove sono state svelate tutte le informazioni su Google Stadia. Il gioco non ha ovviamente lasciato indifferente l'immensa fanbase, che è puntualmente impazzita in preda all'hype.

E mentre sono state già inserite le pagine relative al prodotto su Steam e su GOG, ad esempio, su Epic Games Store il gioco non è ancora presente. Non si tratta però di un ritardo, ma di una scelta ben precisa di Larian, che ha deciso di stare alla larga dallo store di Epic per questioni ideologiche: la software house infatti non approva la loro politica delle esclusive.

Ne ha parlato il CEO e fondatore della società, Swen Vincke: "Vedrete apparire le pagine di Steam, quella di GOG, ma non quella di Epic Games. Non vedo perché dovremmo, io non credo nelle esclusive, preferisco essere dappertutto."

Parole abbastanza eloquenti quelle di Vincke, che ha poi continuato: "Il dispositivo che usi non dovrebbe essere di alcuna importanza per giocare ai nostri giochi. È l'unico modo in cui questi ultimi possano diffondersi, quindi non mi interessa di essere bloccato su una piattaforma o su un'altra".

Baldur's Gate 3 inoltre dovrebbe uscire in contemporanea sia su Google Stadia che su PC, quindi non ci sarà nessuna esclusiva temporale nemmeno a vantaggio di Google.

Che ne pensate delle parole dello sviluppatore?