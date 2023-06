Baldur's Gate 3 non ce la fa su Xbox Series S: problemi per la co-op

Il 2023 sarà il grande momento di Larian Studios e dell'attesissimo GDR sequel della serie sviluppata dal talentuoso gruppo di sviluppatori: dopo aver comunicato la data dello showcase dedicato a Baldur's Gate 3, il prossimo progetto dalle tinte ruolistiche è tornato sulla cresta dell'onda dell'intero settore videoludico dopo la lunga assenza.

Eppure, ci sono non pochi problemi per il titolo ampiamente desiderato dalla fan base del brand: in data odierna Larian ha fatto chiarezza sull'arrivo di Baldur's Gate 3 su Xbox Series X/S, asserendo che vi sono alcune problematiche circa la versione verde crociata del titolo, sottolineando che il team ha come obiettivo "quello di portare i nostri giochi su più piattaforme possibili. Siamo ottimisti riguardo Baldur's Gate 3 su Xbox Series X/S, ma prima di annunciarlo e di informarvi sulla data di lancio vogliamo assicurarci che il gioco funzioni senza compromessi".

Ma a quali "compromessi" fa riferimento Larian Studios? I problemi della versione Xbox deriverebbero dalla modalità cooperativa a due giocatori su Series S, che ha evidenziato un limite di non poco conto per il team. Complice la policy di Microsoft che impedisce la pubblicazione di titoli con compromessi per la versione in uscita su una delle due console, Larian Studios ha riscontrato grosse difficoltà nella fase di sviluppo. Si tratta di un problema che, come visto nelle scorse ore, ha portato lo stesso studio dietro la creazione del gioco a rimandare l'ufficializzazione della data d'uscita di Baldur's Gate 3 sull'ecosistema Xbox.

In altre parole, sarà impossibile vedere l'arrivo del gioco fino a quando non verrà ottimizzata la versione per Xbox Series S. Alla luce di tutto questo, non ci resta che attendere il prossimo futuro per conoscere più nel dettaglio quanto tempo verrà richiesto agli sviluppatori per far sì che anche la sorella minore di Series X riesca a garantire il massimo della qualità dell'esperienza ai propri giocatori.