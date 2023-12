Baldur's Gate 3, non c'è pace per i giocatori Xbox: un grave bug corrompe i salvataggi

In occasione dei The Game Awards 2023, Larian Studios ha finalmente pubblicato Baldur's Gate 3 su Xbox Series X/S attraverso uno shadowdrop estremamente gradito dai fan. Per i giocatori Xbox l'attesa è stata molto più lunga e incerta a causa di problemi nello sviluppo su Series S, ma purtroppo non sembra ancora finita.

In rete si stanno infatti moltiplicando le segnalazioni di file di salvataggio corrotti che costringono gli utenti a dover ricominciare dall'inizio tutta la loro avventura in Baldur's Gate 3. Sia sull'Xbox Store che su Reddit diversi utenti hanno infatti spiegato di essersi ritrovati i loro progressi improvvisamente cancellati dopo più ore di gioco: un giocatore in particolare rivela di aver perso i salvataggi a causa di un crash dopo 20 ore di gioco e dopo aver completato tutte le quest dell'Atto 1, ma c'è anche chi segnala di aver perso i propri dati dopo 7 o 12 ore di partita.

A quanto pare il grave problema sembra riguardare nello specifico al sistema cloud saving di Xbox, in quanto molti giocatori hanno spiegato di aver ricevuto un messaggio di errore che li informava di non avere spazio sufficiente in memoria per salvare la partita. Non sembra funzionare correttamente nemmeno il cross-save, in quanto gli utenti si ritroverebbero costretti ad avviare Baldur's Gate 3 in modalità offline in quanto con tale feature attiva il gioco non partirebbe se collegato ad Internet.

Al momento non è chiaro se Microsoft e Larian Studios siano già al lavoro su un fix per questo grosso problema, nella speranza che possa arrivare al più presto. Ricordiamo intanto che Baldur's Gate 3 è stato eletto gioco dell'anno ai TGA 2023, portandosi a casa in totale 6 riconoscimenti.