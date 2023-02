Baldur's Gate 3 non è esclusiva console PS5: importanti precisazioni da Larian

Durante il PlayStation State of Play di febbraio 2023 è stata annunciata la versione PS5 di Baldur's Gate 3, che arriverà assieme all'edizione PC il prossimo 31 agosto. La mancanza di notizie in merito ad una versione Xbox Series X/S aveva fatto pensare ad una possibile esclusiva Sony, tuttavia le cose sarebbero diverse.

Importanti chiarimenti arrivano infatti dal portale Push Square, che è riuscito a mettersi in contatto con un portavoce di Larian Studios per capire se effettivamente il gioco sarà esclusiva console PS5, definitiva o temporale che sia. La risposta è negativa: "In questo momento Larian ha pianificato di pubblicare Baldur's Gate III su PC, Mac, GeForce Now e PS5. Ciò detto, non hanno vincoli d'esclusività e potranno annunciare il supporto ad altre piattaforme se e quando si sentiranno pronti", queste le parole del portavoce a Push Square.

Insomma, tutto dipende da Larian Studios, che in futuro potrebbe decidere di realizzare anche una versione Xbox Series X/S del gioco. Per adesso, però, non sembrano esserci piani in tal senso, e l'atteso gioco di ruolo arriverà a fine agosto sui sistemi già confermati. Nelle precedenti ore anche Jez Corden aveva detto la sua sul possibile arrivo di Baldur's Gate 3 su Xbox, sostenendo che l'arrivo di questa versione potrebbe anche non arrivare mai.



Se dovesse andare effettivamente così, ora sappiamo che sarebbe solo ed esclusivamente una scelta di Larian.