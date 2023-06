Baldur's Gate 3, 'non avete ancora visto niente': il GDR si svelerà a luglio

"Baldur's Gate 3 è molto, molto più grande di quanto non avremmo potuto immaginare quando abbiamo iniziato questo viaggio, ormai cinque anni fa". Con queste parole, Larian Studios stuzzica la fantasia dei videogiocatori che non vedono l'ora di potersi avventurare nel GDR.

In un messaggio pubblicato sulle pagine di Steam, gli sviluppatori scrivono "Se guardiamo a quello che l'Atto 1 dell'Accesso Anticipato offre al momento, possiamo tranquillamente dire che non avete ancora visto nulla di ciò che sarà l'esperienza completa". In vista del lancio di Baldur's Gate 3, in programma per il prossimo 31 agosto 2023, Larian Studios ha però intenzione di alzare il sipario sul risultato degli ultimi anni di lavoro.



La software house dà dunque appuntamento a luglio per un reveal approfondito del GDR di ciò che sarà davvero l'esperienza proposta dal gioco. L'appuntamento, che ancora non ha una data precisa, sarà anche l'occasione per scoprire gli ultimi dettagli su tutte le razze e le classi che saranno disponibili all'interno di Baldur's Gate 3.



Dopo aver consentito agli appassionati di dare un primo sguardo alla città di Baldur's Gate in Baldur's Gate 3, Larian Studios è pronta a un ultimo atto in vista del lancio del gioco. Di recente, l'avvicinarsi del day one è stato peraltro festeggiato anche con un folle cortometraggio animato dedicato a Baldur's Gate 3.