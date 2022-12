Baldur's Gate 3, non solo il Panel From Hell: il GDR anche ai The Game Awards!

Ricche novità per gli amanti dei Reami Dimenticati! Dopo l'annuncio di un nuovo evento a tema Baldur's Gate 3, arriva infatti anche la conferma della presenza del titolo ai The Game Awards 2022.

Con un breve teaser trailer, che potete trovare in calce a questa news, il team di Larian Studios rende noto che l'atteso GDR sarà tra i protagonisti dello show condotto da Geoff Keighley. Tra una premiazione e l'altra, potremo dunque assistere ad aggiornamenti sulla futura pubblicazione di Baldur's Gate 3.

In Accesso Anticipato su Steam ormai da molto tempo, il GDR è ancora privo di una data di lancio precisa. Il prossimo appuntamento con il titolo dovrebbe coincidere con il debutto della Patch 9 di Baldur's Gate 3. Il nuovo aggiornamento è infatti atteso nel corso delle festività natalizie. Guardando al futuro, ricordiamo che Larian Studios ha già confermato che la versione definitiva di Baldur's Gate 3 arriverà nel 2023. Che il palco dei The Game Awards 2022 possa essere il palcoscenico giusto per scoprire il giorno del lancio dell'epopea ruolistica?



Per saperne di più, non resta che attendere! Nel frattempo, vi ricordiamo che potrete seguire i The Game Awards 2022 in diretta sul canale Twitch di Everyeye, ovviamente in compagnia della nostra Redazione.