Baldur's Gate 3: se non ci piacciamo più, presto potremo cambiare l'aspetto del nostro PG

Baldur's Gate 3 lascia un ampio ventaglio di possibilità a disposizione del giocatore, come quella di plasmare la propria storia e scegliere il proprio aspetto. Tuttavia, all'estetica del proprio PG non è più possibile apportare cambiamenti dopo averlo creato la prima volta. Larian promette che presto non sarà più così.

Nonostante gli equipaggiamenti modifichino come il nostro personaggio appare vestito, non possiamo intervenire sul nostro aspetto fisico, neanche cambiare il taglio dei capelli. A un tweet di un fan che chiede disperatamente di poter cambiare look in game, Larian risponde che una soluzione a questo problema è "in cottura".

E mentre lo studio rivela i numeri delle classi e delle razze più amate di Baldur's Gate 3, quelle su cui i giocatori si sono soffermati di più nella fase di creazione del personaggio, si accende finalmente la speranza di potersi cambiare i connotati in corso d'opera.

D'altronde, si sa, il cambiamento fa parte dell'esperienza e in un gioco ricco e variegato come questo è una miglioria che necessita di essere inserita per rendere ancora più personalizzabile l'esperienza di gioco.

Il fatto che gli sviluppatori siano attenti alle richieste della community è indubbiamente una grossa parte del successo che sta riscuotendo questo colossale gioco ispirato a D&D, tant'è vero che Baldur's Gate 3 sta per superare Hogwarts Legacy su Steam come titolo con più giocatori in simultanea.