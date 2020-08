Baldur's Gate 3, non preordinatelo ancora: l'avvertimento di Larian Studios

Baldur's Gate 3, attualmente previsto per PC e Google Stadia, è in pieno sviluppo ed è ancora privo di una data d'uscita. Eppure, il GDR di Larian Studios è già presente e disponibile al preordine nei listini di numerosi rivenditori online. Come il Director of Publishing Very Games Michael ha tenuto a specificare, c'è qualcosa che non va...

Larian Studios non ha ancora stabilito la data d'uscita e il prezzo di Baldur's Gate 3, pertanto non ha ancora stipulato degli accordi con i rivenditori per la vendita delle copie del suo gioco. Ergo, non può fornire assistenza per le transazioni e non può nemmeno garantire che le chiavi verranno inviate a tutti i venditori che hanno già aperto i preordini. A momento, quindi, l'invito di Larian Studios è quello di non prenotare Baldur's Gate 3.

"Non preordinate Baldur's Gate 3 in questo momento, su qualsiasi sito. Non abbiamo ancora stabilito un periodo per i preordini. Non abbiamo ancora stipulato un piano per la collaborazione con i rivenditori e con nessun partner third party per la distribuzione. Non abbiamo annunciato né una data né un prezzo. Non possiamo garantire che riceverete il gioco da loro".

Il messaggio, forte è chiaro, è stato poi rinvigorito da un altro avvertimento: "Inoltre, non possiamo offrire supporto per qualsiasi transazione effettuata su quei siti, qualora si verificasse un problema, dal momento che non abbiamo accordi con loro. Non abbiamo nulla contro coloro che vendono le chiavi che hanno in stock, ma non possiamo assicurare che riceveranno quelle di Baldur's Gate 3. [...] Per essere chiari, non è un attacco ai rivenditori di chiavi. Se le avete in stock, vendetele, ma per Baldur's Gate 3 il prezzo è categoricamente inesatto, la data d'uscita è sbagliata e l'idea che avranno le chiavi di Steam è improbabile per le ragioni di cui sopra".

Siete tutti avvertiti. Intanto, continuiamo ad attendere l'avvio dell'Accesso Anticipato di Baldur's Gate 3, previsto per questo mese.