Baldur's Gate 3 non smette di evolversi: oltre 1.000 cambiamenti con la Patch 4!

Dopo aver offerto un importante chiarimento sulla finestra di lancio di Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S, gli studi Larian tornano sui social per confermare l'avvenuta pubblicazione della Patch 4, un update tanto ricco da comprendere oltre mille cambiamenti e migliorie per il già enorme GDR disponibile su PC e PS5.

L'ultimo aggiornamento in rollout da oggi, giovedì 2 novembre, non espande materialmente i confini dei Reami Dimenticati ma apporta un'infinità di ottimizzazioni, migliorie e aggiunte.

Oltre alla consueta infornata di interventi risolutivi per bug, glitch e crash, la Patch 4 si ripromette di migliorare le prestazioni di Baldur's Gate 3 e di integrare diverse opzioni di accessibilità, come quelle destinate a rendere più fruibile il titolo per i giocatori daltonici. Non meno importante è poi il lavoro svolto dai ragazzi degli studi Larian per consentire, ad esempio, la personalizzazione estetica dei mercenari al momento del reclutamento o di visualizzare sulla mappa la posizione dei PNG che desiderano comunicare con il nostro alter-ego e i suoi compagni d'avventura.

In calce alla notizia trovate lo sterminato elenco degli interventi compiuti dalla software house belga per migliorare ulteriormente le performance, il gameplay, il comparto grafico e i contenuti del capolavoro ruolistico. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a ripercorrere idealmente il viaggio degli eroi dei Reami Dimenticati con la nostra recensione di Baldur's Gate 3, un GDR magnifico e semplicemente senza pari.