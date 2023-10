Baldur's Gate 3 non smette di evolversi: Larian lancia l'Hotfix 9, quali sono le novità?

Dopo aver lanciato l'enorme Patch 3 di Baldur's Gate 3, l'universo ruolistico tanto amato dagli esploratori dei Reami Dimenticati si espande ulteriormente con l'Hotfix 9, un aggiornamento che introduce numerose migliorie, ottimizzazioni e 'sorprese' per i fan del capolavoro degli studi Larian.

Forti del già enorme lavoro svolto per tutta la durata della fase Early Access e nelle settimane immediatamente successive al lancio della versione finale, gli sviluppatori del team belga prendono spunto proprio dalla Patch 3 per correggere alcuni problemi emersi dopo il rollout di questo importante aggiornamento e introdurre delle caratteristiche inedite per lo Specchio Magico.

Una volta installato l'Hotfix 9, il Magic Mirror utilizzato dagli eroi non Origin per customizzare il proprio aspetto accoglie nuove opzioni come quella per il cambio di nome e la modifica di ulteriori elementi estetici. Sempre grazie al nuovo aggiornamento vengono risolti diversi problemi segnalati dalla community, dai bug ai crash passando per i glitch e i blocchi emersi nella progressione di alcune attività e missioni secondarie.

In calce alla notizia trovate l'elenco completo delle numerose migliorie e ottimizzazioni dell'Hotfix 9, ma prima vi invitiamo a leggere questo nostro speciale inseguendo il sogno di Baldur's Gate 3, tra BioWare, Obsidian e inXile.