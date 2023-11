Baldur's Gate 3 e non solo: oltre 100 RPG usciti su PC nel 2023!

Nella nostra recensione di Baldur's Gate 3 abbiamo descritto l'ultima fatica di Larian Studios come un gioco di ruolo semplicemente immenso, praticamente il migliore del suo genere pubblicato nel 2023. Ma il nuovo Baldur's Gate non è certo l'unico RPG ad aver deliziato i giocatori, soprattutto su PC.

In un'infografica pubblicata su Twitter/X l'esperto di RPG Felipe Pepe, autore di The CRPG Book che raccoglie tutta la storia del genere su computer, ha raccolto tutti i GDR che sono stati fin qui pubblicati nel 2023 su PC, un elenco enorme che raggiunge il centinaio di unità a riprova di quanto il genere sia estremamente popolare ancora oggi. Nel suo elenco Pepe segnala ogni tipo di gioco di ruolo, compresi ibridi Action Souslike come Lies of P e Lords of the Fallen, oltre a kolossal come Starfield e JRPG quali Live A Live.

L'elenco comprende in ogni caso anche una gran moltitudine di produzioni indie meno conosciute: nello specifico l'autore cita nel suo post titoli come Long Gone Days o Volcano Princess, definendoli delle gemme che saprebbero soddisfare le esigenze degli appassionati. Insomma, per i giocatori PC amanti di RPG il 2023 ha offerto tantissima carne al fuoco che aspetta soltanto di essere divorata.

