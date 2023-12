Baldur's Gate 3 non uscirà mai su Game Pass, Larian non cambierà idea

Swen Vincke, CEO di Larian Studios, aveva già dichiarato in passato che Baldur's Gate 3 non sarebbe arrivato su Game Pass: ha forse cambiato idea dopo l'uscita su Xbox e il riconoscimento come miglior gioco dell'anno ai The Game Awards? Assolutamente no.

Swen Vincke ha le idee chiare in merito e seppur ammetta come si tratti di "una questione complicata da spiegare", Vincke cerca di riassumere tutto in modo molto semplice:

"Abbiamo creato un gioco completo, senza acquisti in-app o microtransazioni. Un gioco ricco di contenuti per i quali bisogna pagare. Non c'è altro da dire, credo che il nostro lavoro meriti un riconoscimento e una tutela, quello che abbiamo creato ha un prezzo e questo prezzo è il costo del gioco. Fine."

Swen non scende nei dettagli e dunque è difficile andare oltre, in ogni caso nonostante il successo commerciale del gioco, il CEO di Larian non ha minimamente intenzione di tornare sulle sue decisioni e quindi no, Baldur's Gate 3 non arriverà su Xbox Game Pass e PC Game Pass. L'unico modo per giocarci dunque è quello di acquistare il gioco in formato digitale e presto in versione fisica.

Larian continuerà ad aggiornare Baldur's Gate 3 con nuovi contenuti, il supporto post lancio continuerà a lungo e BG3 si espanderà con tante novità in futuro.