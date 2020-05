Baldur's Gate 3, novità in arrivo oggi! Teaser da Larian Studios

Gli amanti dell'iconico universo ruolistico di Baldur's Gate possono mettersi comodi e prepararsi per novità in arrivo: il team di Larian Studios ha infatti pubblicato un intrigante teaser.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale della software house ha infatti pubblicato un breve, ma più che significativo messaggio. Nel cinguettio si può leggere la seguente promessa: "Un pizzico di Baldur's Gate 3 è in arrivo domani". A fronte della data di pubblicazione del Tweet e del fuso orario, tuttavia, il "domani" corrisponde in verità alla giornata odierna, venerdì 29 maggio.

Purtroppo, nessuna indicazione oraria o tematica è stata offerta da Larian Studios: è dunque difficile ipotizzare il momento e il contesto in cui la software house deciderà di sorprendere il pubblico. Nell'ipotesi più ottimista potrebbe essere giunto il momento di dare un nuovo sguardo al gameplay o al contesto narrativo di Baldur's Gate 3, magari tramite la pubblicazione di un nuovo trailer, ma, ovviamente, per scoprirlo non possiamo fare altro che attendere pazientemente il trascorrere delle prossime ore.



Nel mese di aprile, era stato confermato un rallentamento nello sviluppo di Baldur's Gate 3 a causa, come facilmente intuibile, della crisi sanitaria globale. Corposi aggiornamenti erano invece stati condivisi dal team sul finire del mese di febbraio, grazie alla presentazione di una prima Demo di Baldur's Gate 3.