Baldur's Gate 3: nuovi dettagli su Early Access, gameplay e contenuti esclusivi per Stadia

L'evento in streaming dedicato al reveal ufficiale di Baldur's Gate 3 si è appena concluso e sono davvero moltissime le informazioni diffuse sul gioco da parte degli sviluppatori.

Iniziamo con il confermare che sono in arrivo contenuti esclusivi per chi giocherà il titolo su Google Stadia. Stando a quanto dichiarato da Larian Studio non si parla esclusivamente di missioni, personaggi o armi ma di vere e proprie meccaniche che sono possibili solo grazie all'infrastruttura del colosso di Mountain View. Al momento è stata svelata solo la funzione che prende il nome di Crowd Choice, grazie alla quale chi gioca in streaming su YouTube può coinvolgere i propri spettatori con dei sondaggi i cui risultati hanno un impatto sul gioco. Non è inoltre da escludere la possibilità che arrivi anche la funzionalità Stream Connect, che consente di mostrare a schermo dei piccoli riquadri in stile PiP (Picture in picture) al cui interno vedremo cosa stanno facendo i nostri compagni.

Il team di sviluppo ha poi parlato della versione in Accesso Anticipato del gioco, che farà il proprio debutto su Steam entro la fine dell'anno. Acquistando questa versione di Baldur's Gate 3 potrete giocare quello che gli sviluppatori chiamano il Capitolo 1-A, la cui durata dovrebbe essere superiore a quella della versione Early Access di Divinity Original Sin 2. Non si hanno invece dettagli più precisi sulla finestra di lancio della versione finale del gioco su PC e Google Stadia, dal momento che gli sviluppatori non si sentono ancora sufficientemente sicuri per annunciarla.

In attesa di nuovi dettagli sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Baldur's Gate 3 a cura di Alessandro Bruni, che ha visto una nuova demo negli studi di Larian.