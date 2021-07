Baldur's Gate 3: Nvidia DLSS in arrivo? Nuovi avvistamenti su Steam

Nvidia DLSS è senza dubbio uno delle tecnologie che più stanno facendo la differenza per il gaming su PC, essendo questa in grado di migliorare qualità grafica e prestazioni dei giochi senza affaticare le configurazioni hardware dei giocatori.

Stando ad alcuni avvistamenti tra i file di Steam Database, sembra che anche Baldur's Gate 3 potrebbe presto integrare il DLSS di Nvidia. Al momento non è stato fatto alcun annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori, ma la nuova sezione "Test for NVIDIA DLSS" apparsa tra i dati della piattaforma Valve sembrerebbe confermare in modo inequivocabile che la software house belga stia testando la tecnologia basata sul deep learning per inserirla prossimamente all'interno del suo RPG. Al momento non ci sono ulteriori dettagli, e non ci resta che attendere speranzosi aggiornamenti da parte di Larian.

Baldur's Gate 3 si è da pochi giorni aggiornato con la grande patch 5, intitolata Panel From Hell. Come accaduto con i precedenti update, anche questo ha cancellato i salvataggi precedenti dei giocatori. Il titolo si trova ancora in fase di Early Access e lo sarà ancora per tutto l'anno: Larian ha infatti dichiarato di puntare al 2022 come anno di lancio della versione definitiva del suo imponente titolo ruolistico.