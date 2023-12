Baldur's Gate 3 e oltre: i piani di Larian nel 2024 tra nuovi contenuti e 'altre cose'

Dopo aver pubblicato il discorso che non ha potuto tenere ai TGA per il GOTY a Baldur's Gate 3, il boss degli studi Larian Swen Vincke descrive il lavoro che intende svolgere nel 2024 per supportare il capolavoro ruolistico ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons e occuparsi di 'altre cose'.

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di IGN.com, il massimo esponente della software house belga entra nel merito degli impegni che il team Larian intende portare avanti nel corso del prossimo anno per garantire il massimo supporto possibile a Baldur's Gate 3 e pianificare il futuro con nuovi progetti che, presumibilmente, porteranno Vincke e compagni lontano dai Reami Dimenticati.

Discutendo proprio degli impegni previsti nel 2024, il Game Director di BG3 spiega che "ovviamente stiamo lavorando ad altre cose, ma continueremo a supportare Baldur's Gate 3. La community è stata così paziente con noi, e poi BG3 è un gioco molto vasto e con tanti elementi da approfondire. Con la Patch 4 ad esempio abbiamo introdotto quelle modifiche al sistema di criminalità che nessuno si aspettava. In futuro ci saranno altre sorprese come questa, a volte saranno di piccola entità ma altre volte produrranno dei profondi effetti a cascata sull'intero gioco. Quindi sì, c'è tanto lavoro da fare e altrettanti aspetti da tenere sotto controllo".

Vincke spiega inoltre che le future Patch di Baldur's Gate 3 in arrivo nel 2024 introdurranno ulteriori correttivi, tante ottimizzazioni e migliorie estese al gameplay: "Abbiamo già chiuso moltissimi bug, ma ci sono ancora dei problemi da risolvere e continueremo a lavorare per far sì che vengano superati. È lo svantaggio che si ha nel creare giochi così grandi e complicati, ma è un qualcosa con cui devi avere a che fare".

Tra le tante novità in arrivo nel 2024 potrebbero esserci anche delle nuove razze in Baldur's Gate 3, come suggerito dal Director degli studi Larian Adam Smith in un recente intervento su Retbit.