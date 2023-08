Baldur's Gate 3 primo anche su Opencritic con la media più alta di sempre

Con il suo inarrestabile successo, Baldur's Gate 3 ha sorpassato Zelda Tears of the Kingdom su Metacritic. Non pago, ora il gioco di Larian ha scalato anche le classifiche di Opencritic, strappando la corona a Super Mario Odyssey.

Come nel caso di Metacritic, nonostante il meritato successo che l'RPG sta riscuotendo, alcuni utenti fanno notare che, pur dovendo fare un plauso agli elevati numeri raggiunti, bisognerà comunque attendere e verificare se i risultati si conserveranno su Opencritic una volta accumulato lo stesso numero di recensioni dei titoli spodestati.

Al momento in cui scriviamo, è certo che Baldur's Gate 3 sia in prima posizione su Opencritic con la bellezza di 97 punti e solo a poche settimane dal lancio su PC. Anche l'arrivo su console Sony sembra preannunciarsi in pompa magna, considerando che Baldur's Gate 3 risulta il più preordinato su Playstation Store.

Nella classifica su Opencritic, Baldur's Gate 3 supera Super Mario Odyssey, spingendolo al secondo posto, seguito da The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Al quarto e quinto posto, invece, seguono rispettivamente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Red Dead Redemption 2.

Come se non bastasse, Baldur's Gate 3 continua a mietere numeri record e sembra ormai sempre più vicino a scansare anche Hogwarts Legacy su Steam, soffiandogli il primato di gioco con più utenti attivi in contemporanea.