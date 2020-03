Baldur's Gate 3, parla Larian: ambientazioni, struttura del mondo e libertà di scelta

Sul finire del mese di febbraio, il team di Larian Studios ha confermato al pubblico l'arrivo di Baldur's Gate 3 in Early Access su PC nel 2020 e ha mostrato il primo gameplay dell'attesissimo GDR.

Per offrire ulteriori delucidazioni agli appassionati, gli sviluppatori hanno organizzato una sessione di Q&A su Reddit, alla quale hanno preso parte Swen Vincke, David Walgrave, Adam Smith, rispettivamente responsabile della software house, Producer e Lead Writer di Baldur's Gate 3. Dall'evento sono emerse interessanti dichiarazioni su quella che sarà la struttura del mondo di gioco: apprendiamo così che quanto mostrato nella Demo ha luogo diverse miglia ad est di Baldur's Gate e che il viaggio del giocatore avrà inizio presso le rive del fiume Chionthar, tra la natura e gli insediamenti che sorgono attorno ad esso, in una zona che si colloca tra la città e la costa.



"Non percorrerete l'intero tragitto a verso Baldur's Gate in tempo reale, quindi ci saranno diverse aree ampie ed aperte. - ha proseguito Vincke - Più avanti, visiterete la stessa città di Baldur's Gate, ovviamente. Non voglio anticiparvi altri luoghi, perché la scoperta e l'esplorazione sono parte della gioia dell'esperienza". Il team ha inoltre rassicurato il pubblico che ogni scelta compiuta dal giocatore produrrà impatti notevoli sull'universo in-game. "Questo non è [Divinity: Original Sin II]. [...] La campagna è molto più reattiva rispetto alle vostre azioni - quando diciamo che ci sono conseguenze serie alle vostre scelte, siamo seri".

