Baldur's Gate 3: la patch 3 è stata rimandata, aggiornamenti da Larian

Oltre ad aver confermato che la versione Mac di Baldur's Gate 3 sarà disponibile a partire dalla giornata di domani, Larian Studios ha annunciato che la patch 3, una delle più importanti a cui lo studio belga abbia lavorato sin dal lancio dell'RPG, è stata rinviata.

Si tratta fortunatamente di un rinvio lieve: originariamente attesa per oggi, giovedì 21 settembre, la patch 3 è adesso prevista per domani, venerdì 22 settembre. In ogni caso, prima di una conferma definitiva, dovremo attendere le ultime verifiche tecniche con cui Larian si sta assicurando che l'update non comporti alcun problema per i giocatori.

Con un tweet, Larian ha descritto la Patch 3 come davvero "grande" e ha affermato che ne ha ritardato il lancio "per garantire test approfonditi". In un tweet successivo, il boss di Larian, Swen Vincke, ha dichiarato: "Incrociamo le dita per la patch 3: sta attraversando il round finale di QA oggi e, se lo passa, potremo rilasciarla domani. Puoi farcela patch 3!".

La speranza principale per la Patch 3 è che risolva i problemi di prestazioni ancora presenti, in particolare durante l'Atto 3, sia su PC che su console ora che il gioco di ruolo a tema Dungeons and Dragons è disponibile su PlayStation 5 (in attesa che arrivi entro il 2023 anche su Xbox Series X|S).