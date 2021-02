Baldur's Gate 3: la Patch 4 con il Druido è disponibile, ma dovete ricominciare il gioco

Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, oggi Larian Studios ha pubblica l'attesa Patch 4 per l'Accesso Anticipato di Baldur's Gate 3, che introduce per la prima volta la classe del Druido.

Descritto come il più grande aggiornamento della storia del gioco, la Patch 4 pesa ben 39 GB su PC ed è talmente radicale che, una volta installata, richiede il riavvio della partita. A causa dell'incredibile numero di novità introdotto, che vanno a scombussolare anche le fondamenta del gioco, i salvataggi attuali non sono compatibili con la nuova patch, pertanto dopo l'installazione sarete costretti a ricominciare tutto daccapo... uno dei rischi dell'early access!

Larian Studios ha pubblicato un changelog sconfinato sulla comunità di Steam, che illustra nel dettaglio tutti i cambiamenti. La più grande novità, come già anticipato, è rappresentata dalla nuova classe del Druido, che arriva con trenta tra incantesimi e abilità, incluso Wild Shape, e un doppiaggio dedicato, dal momento che nell'economia del gioco ha la medesima rilevanza di Umani, Elfi, Mezzelfi, Nan, Halfling, Tiefling e Drow. I Druidi sono in grado di modificare le loro sembianze per adattarsi alle differenti situazioni: ad esempio, possono trasformarsi in orsi polari o licantropi per trucidare i nemici, in ragno per muoversi più agevolmente nelle ambientazioni, in gatto per passare inosservati, in tasso per scavare sotto terra e non solo! Date un'occhiata al video in apertura per scoprire le sue potenzialità.