Baldur's Gate 3: la Patch 4 introduce la classe dei Druidi, ecco tutti i dettagli

In occasione dell'appuntamento in streaming con il Panel from Hell dedicato a Baldur's Gate 3, Larian Studios ha presentato i contenuti in arrivo con la Patch 4: Nature's Power che introdurrà, tra le altre cose, la nuova classe dei Druidi.

La Patch 4 di Baldur's Gate 3, intitolata Nature's Power, segnerà l'arrivo del più grande aggiornamento visto fino a questo momento per il nuovo capitolo dell'avventura ruolistica. Tra le varie modifiche e l'aggiunta di nuove funzionalità spicca però l'introduzione della classe dei Druidi. Questa particolare classe include oltre 30 magie e abilità tra cui l'esclusiva Wild Shape, nonché una serie di dialoghi tutti nuovi che offrono una maggiore interattività con le altre classi: nei panni di un Druido i giocatori potranno infatti imbattersi in momenti della storia ed in interazioni sparsi per il mondo di gioco.

Come nei capitoli precedenti, le particolari abilità dei Druidi consentiranno ai giocatori di piegare la natura ai propri voleri e di prendere la forma di altre creature: al momento sono state confermate 8 forme tra cui il bufalo, il gatto, il corvo, il lupo, il ragno, l'orso polare, il tasso e l'aberrant.

I druidi potranno poi scegliere tra due Circoli di provenienza: il Circle of the Land e e il Circle of the Moon, ognuno dei quali segnerà la storia e le abilità del personaggio. La Patch 4 di Baldur's Gate 3 introduce poi una serie di novità tra cui i Dadi Caricati Opzionali e un miglioramento dei filmati e delle animazioni nei dialoghi.