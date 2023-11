Baldur's Gate 3, la Patch 5 introdurrà un epilogo esteso: siete invitati alla festa!

A quanto pare la Patch 5 di Baldur's Gate 3 non si limiterà a risolvere i problemi emersi nei mesi scorsi (come il goffo modo di baciare di Astarion e i crash causati dagli atti di violenza e furto eternamente attivi), ma aggiungerà anche dei nuovi contenuti.

Lo strambo cartellone pubblicitario apparso sui profili social di Larian Studios pare suggerire l'introduzione di un epilogo esteso nell'ambito della Patch 5. L'annuncio è confezionato in maniera tale da non offrire particolari certezze in merito a come verrà espanso l'epilogo, ma sembra anticipare una sorta di "festa" durante la quale sarà possibile dire addio ai propri amici (ancora in vita).

Di sicuro è riuscito ad accalappiare l'attenzione dei videogiocatori che desiderano vedere ulteriormente valorizzate le decine, se non centinaia di ore che hanno già trascorso nel mondo di Baldur's Gate 3. Allo stato attuale l'epilogo non risulta essere particolarmente lungo, dal momento che i titoli di coda appaiono a schermo non molto tempo dopo le battute finali della campagna. Dei margini per un arricchimento del filmato finale, insomma, non mancano affatto.

Non dovremo attendere molto per saperne di più, dal momento il lancio della Patch 5 è attesa nel corso di questa settimana. Larian Studios ha anche già confermato la sua presenza alla cerimonia dei Game Awards 2023 di giovedì 7 dicembre, durante la quale svelerà la data d'uscita della versione Xbox Series X|S di Baldur's Gate 3, la quale verrà venduta anche in edizione fisica su ben 3 dischi (con Patch 5 inclusa)!