Baldur's Gate 3, la Patch 7 è in arrivo ma c'è dell'altro: Larian lavora a 2 nuovi giochi

Nel ripercorrere le tappe di quello che è stato il videogioco più importante del 2023, Larian ha da poco ammesso di voler evitare lo scontro tra Baldur's Gate 3 e Starfield. Quest'oggi il team di sviluppo ha quindi rilasciato diversi retroscena sullo sviluppo del titolo, ma ha pubblicato anche degli aggiornamenti sull'avvenire di Baldur's Gate 3.

Il titolo ha ancora molto da offrire ai fan e, come affermato tramite un comunicato stampa pubblicato su Steam, dopo la vittoria dei BAFTA Game Awards 2024 c'è molto da fare. Larian è pronta a pubblicare la Patch 7 di Baldur's Gate 3, la quale porterà con sé tante novità sul fronte contenutistico: tra la risoluzione di bug più o meno invalidanti e altre aggiunte minori, il suddetto aggiornamento introdurrà "finali malvagi migliorati per una conclusione ancora più oscura delle vostre più sinistre partite". Però, come accennato prima, "la Patch 7 mira anche a risolvere diversi bug segnalati".

C'è ancora molto da fare con Baldur's Gate 3, ma il team volge già il proprio sguardo in direzione del futuro: Larian sta lavorando a due nuovi progetti. Come specificato all'interno del suddetto comunicato, infatti, "dopo sei anni nei Forgotten Realms e molte discussioni e riflessioni, abbiamo deciso di cogliere l'opportunità di sviluppare una nostra IP". Sebbene Larian si stia già cimentando nella realizzazione di avventure tutte da scoprire, "è ancora presto: ve ne parleremo più avanti. Ma sappiate che la nostra attenzione si rivolge a questi nuovi giochi". Per il momento, dunque, l'unica cosa da fare è attendere il momento in cui Larian Studios mostrerà al mondo intero i frutti del proprio lavoro.

